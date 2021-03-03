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أول تحرك برلماني حول حوادث غرق مراكب الصيد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن عدم وجود رقابة على عدد كبير من المراكب التي تقوم بجولات تنزه بحرية ونيلية.

وقالت سلامة، خلال طلب الإحاطة الخاص بها: إن الحادث المؤسف الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بغرق مركب "صيد" استقله نحو 20 فردًا بينهم نساء وأطفال بغرض "التنزه" في رحلة ببحيرة الهوارية غرب محافظة الإسكندرية مساء يوم الاثنين 22 فبراير 2021، ما هو إلا إمتداد لسلسه من حوادث الغرق التي لا نلبث شهور بل واسابيع حتى نسمع عن وقوع واحدة منها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث ماهو إلا بسبب غياب الدور الرقابي للجهات المختصة على تصاريح وتراخيص تلك المراكب، حيث يستغل عدد من اصحاب مراكب الصيد في المواسم وغيرها رغبة بعض السادة المواطنين في التنزه البحري أو النيلي للقيام بتلك الجولات.

وأشارت البرلمانية إلى أنه لا يستطيع المواطن العادي التفرقه ما بين المراكب المخصصة للصيد والاخرى المخصصة للتنزه فيدفع حياته وحياة أسرته ثمنًا لغياب دور الأجهزة الرقابية جشع ضعاف النفوس من أصحاب تلك المراكب، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بغياب التراخيص أو التصاريح وإن كان بالطبع أمر في غاية الأهمية وإنما يتعلق أيضًا بغياب الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية على تلك المراكب من حيث نوعها وصلاحيتها للإبحار وسعة الحمولة الخاصة بها والغرض منها.

وطالبت النائبة، الحكومة بالتدخل السريع والفوري من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الأزمة المستمرة من أجل وضع حل رادع وحاسم ومحاسبة كل من أخطىء أو تهاون في حياة سلامة السادة المواطنين وتقنين أوضاع تلك المراكب بشكل سليم.

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