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رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية جديدة اليوم لمتابعة حركة قطارات المترو المخصصة لنقل طلاب جامعة حلوان، وذلك استكمالًا لجهود جامعة حلوان بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لحل مشكلة التزاحم بمحطة مترو جامعة حلوان لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حماية لطلاب الجامعة وحفاظًا على سلامتهم، وقد ناقش رئيس الجامعة الطلاب الموجدين فى محطة المترو حول مدى فاعليه هذه الإجراءات في تخفيف الازدحام والحفاظ على سلامتهم وطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من جانبهم حرصًا على سلامتهم.

وقد تابع رئيس جامعة حلوان أيضًا قيام شركة المترو بتنفيذ تركيب جهازX -ray إضافي لتخفيف الكثافه والازدحام بالمحطة بنسبة ٥٠٪؜،وهو ماتم تنفيذه وفقا للاتفاق الذى تم بالأمس بين جامعة حلوان  والشركة تيسيرًا على طلاب الجامعة، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن تخصيص عدد من قطارات المترو الإضافية للتحرك من محطة حلوان لطلاب الجامعة وفقا للفترات الامتحانية المختلفة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص عربات مترو إضافية لهم عقب كل فترة امتحانية بنصف ساعة وذلك لتخفيف الزحام والكثافات.

كما تابع سيادته منظومة عمل ال ٢٤ منفذًا بالجامعة تيسيرًا على  الطلاب وتجنبا لازدحامهم أثناء الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى وإضافة منافذ أخرى  لمنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.

وقد أشاد سيادته بجهود الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في وضع جدول تشغيل مرن يقوم على تشغيل عربات إضافية مخصصة للطلاب عقب الفترات الامتحانية، حيث سيتم تخصيص عربات مترو إضافية للطلاب تنطلق في الساعه ١١.٣٠ ص، ١٢.٣٠م من بعد الظهر، ٢.٣٠ م، ٥.٣٠ م،لتخفيف التكدس، كما أشاد بدور إدارة المترو  في تركيب جهاز x-ray  فور الاتفاق وفتح منافذ إضافية للدخول والخروج موضحًا أن الجامعة لاتألو جهدًا في العمل على تحقيق المتطلبات الازمة للطلاب وضمان أمنهم وسلامتهم والتعاون مع جميع الجهات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أبنائها من مخاطر الازدحام كأحد السبل المهمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب
رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب
رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب
رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب
رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب
رئيس جامعة حلوان يتفقد محطة المترو لمتابعة حركة قطارات نقل الطلاب

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