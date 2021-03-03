رئيس البرلمان العربي يهنئ "أبو الغيط" للتجديد له كأمين عام لجامعة الدول العربية

هنّأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أحمد أبو الغيط بمناسبة التجديد له لفترة جديدة كأمين عام لجامعة الدول العربية.





وأكد "العسومي"، على أن تأييد وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد ل أحمد أبو الغيط، إنما يعكس الثقة العربية الكبيرة في قدرته على تفعيل وتطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر به الأمة العربية وتتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.





كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المُخلِصة والمُقدرة التي بذلها معالي السيد أحمد أبو الغيط خلال فترة ولايته الأولى، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.



