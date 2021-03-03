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ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.80% في ختام التعاملات
الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:08 م
نيفين سمير
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ـأنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.80% رابحًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.6 مليون سهم محققة ما قيمته 352.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4239 صفقة لعدد 35 سهماً.
وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الخدمات بنسبة 0.31%.
وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.38%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 5.32%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 41 مليون ورقة بقيمة 152.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.20%.
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