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ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.80% في ختام التعاملات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:08 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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ـأنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.80% رابحًا 20.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2589.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 226.6 مليون سهم محققة ما قيمته 352.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4239 صفقة لعدد 35 سهماً.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الخدمات بنسبة 0.31%.
 
وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.38%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 5.32%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 41 مليون ورقة بقيمة 152.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.20%.

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