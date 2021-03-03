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أسعار الذهب تتراجع في الأسواق.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار 2نحو 762 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر الذهب عالمياً لتهبط الأونصة قبل قليل إلي 1724 دولار.
 
أسعار الذهب اليوم 

عيار 18 : 653.10 جنيه.
 
عيار 21 : 762 جنيها.
 
عيار 24 : 870.85 جنيه.
 
الجنيه الذهب : 6096 جنيها.
 
السعر العالمي : 1724 دولارا.
 
وتراجع سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1715 دولارا، لكن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب إلي 1730 دولار فإن السوق المصري شهد تحركا نحو الارتفاع لكن عادت الأسعار للهبوط مرة أخري اليوم.
 
 

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