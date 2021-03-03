الخميس.. 'الصحفيين' تعتمد الميزانية والتقرير الختامي للنشاط

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، الخميس المقبل، اجتماعه الأخير؛ لمناقشة واعتماد ميزانية النقابة عن العامين الماضيين، واعتماد التقرير الختامي للنشاط.

وقال خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن المجلس سيعرض الميزانية والتقرير الختامي على أعضاء الجمعية العمومية، أيام الخميس والجمعة والسبت، للاطلاع عليه، قبب العرض والتصويت بالجمعية العمومية للنقابة.

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لها، مع المرشحين للسباق الانتخابي؛ وذلك لسماع مقترحاتهم حول انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس مورونا، وكيفية الحفاظ على حياة وصحة الزملاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الجمعية العمومية والتصويت.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

