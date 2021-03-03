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رئيس "محلية البرلمان": الصحافة سلطة رابعة وغياب المسؤولين يجعل المواطن يلجأ إليها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بالدور الوطنى الذى تلعبه الصحافة الوطنية فى خدمة الدولة المصرية، والمجتمع، مؤكدا أنها شريك أساسى فى تشكيل الوعى العام.

وقال السجيني خلال اجتماع اللجنة: "إن الصحافة سلطة رابعة، فلدينا سلطات ثلاث هى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة"، متابعا: غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء إلى وسائل الإعلام.. وأن الإعلام الوطنى، هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة ".

وأكد السجينى، على أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدا أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الإصلاح المؤسسى والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان، مؤكدا: " أن البرلمان هو صوت الشعب وإن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أداؤه أداء شكليا، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

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