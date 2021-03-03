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مستقبل أمرابط مع النصر مجهول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن مسئولي النصر السعودي لم يحسموا أمرهم بشأن مستقبل نجم الفريق المغربي نور الدين أمرابط.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أمرابط انضم إلى النصر في صيف 2018 قادما من واتفورد الإنجليزي بينما ينتهي عقده مع النادي السعودي في يونيو المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم المغربي توج مع النصر بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2018\2019 وكأس السوبر السعودي عامي 2019 و2020.

وأكدت التقارير الصحفية أن مصدر مقرب من أمرابط كشف أن مستقبل النجم المغربي لا يزال مجهولا بسبب عدم تقديم النصر أي عرض له و يرغب أمرابط في مواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا وأنه حتى هذه اللحظة لم تعرض إدارة النادي السعودي تجديد عقد النجم المغربي.

وألمحت التقارير الصحفية أن أمرابط يمتلك العديد من العروض، حيث يرغب أكثر من فريق سعودي بالحصول على خدماته بالإضافة إلى ناد خليجي آخر.

ولفتت التقارير الصحفية أن أمرابط تلقى عرضا من أحد الأندية الإسبانية و النجم المغربي يتجه لقبول العرض بسبب رغبته في مواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا.

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