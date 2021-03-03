10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثلاثاء، انخفاضاً من 11 في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 16 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض نزولا من ست قبل يوم.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، أن مجمل الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 89933 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.