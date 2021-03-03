ماذا قال مرشحو رئاسة برشلونة عن مصير ميسي ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المرشحين لرئاسة برشلونة الإسباني تحدثوا عن مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.





وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات حاليا بشأن التجديد.





وقال فيكتور فونت في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "يجب أن يستمر ميسي, إنه جزء أساسي من المشروع الرياضي الذي أضعه للنادي بقيادة تشافي. إنه جزء من الحل الاقتصادي لأزمة برشلونة، وسنقدم له عقدا مدى الحياة".





وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على تصريحات خوان لابورتا التي قال فيها: "ربما لا نستطيع المنافسة على المستوى المالي، لكن استمرار ميسي لا يتعلق بالمال. إنه يريد إنهاء مسيرته الرياضية على أعلى مستوى، وأنا لدي علاقة احترام مع ميسي، ومتأكد أنه لن يستمر في برشلونة إذا فاز مرشح آخر."





وأغضبت هذه الكلمات كلا من توني فريكسا وفيكتور فونت, ليرد فريكسا قائلا: "الآن نتفق جميعا على ضرورة استمرار ميسي لكن عندما أرسل البروفاكس للرحيل قال البعض إنه كان عليه الذهاب إلى مانشستر سيتي, المشروع الرياضي الذي اقترحه هو ما يحبه ميسي وسيقرر الاستمرار معي أيضا إذا نجحت."





وقام خوان لابورتا باشعال الأجواء حين هاجم فريكسا قائلا: "ميسي لم يكن راضيا عن دورك كمدير, كان هناك تسريب لتصريحات مفادها أن ميسي كان مستهلكا."





وقام فريكسا بنفي ذلك التسريب قائلا: "علاقتي مع عائلة ميسي كانت دائما ممتازة."



