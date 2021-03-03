Advertisements

ماذا قال مرشحو رئاسة برشلونة عن مصير ميسي ؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المرشحين لرئاسة برشلونة الإسباني تحدثوا عن مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات حاليا بشأن التجديد.

وقال فيكتور فونت في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "يجب أن يستمر ميسي, إنه جزء أساسي من المشروع الرياضي الذي أضعه للنادي بقيادة تشافي. إنه جزء من الحل الاقتصادي لأزمة برشلونة، وسنقدم له عقدا مدى الحياة".

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على تصريحات خوان لابورتا التي قال فيها: "ربما لا نستطيع المنافسة على المستوى المالي، لكن استمرار ميسي لا يتعلق بالمال. إنه يريد إنهاء مسيرته الرياضية على أعلى مستوى، وأنا لدي علاقة احترام مع ميسي، ومتأكد أنه لن يستمر في برشلونة إذا فاز مرشح آخر."

وأغضبت هذه الكلمات كلا من توني فريكسا وفيكتور فونت, ليرد فريكسا قائلا: "الآن نتفق جميعا على ضرورة استمرار ميسي لكن عندما أرسل البروفاكس للرحيل قال البعض إنه كان عليه الذهاب إلى مانشستر سيتي, المشروع الرياضي الذي اقترحه هو ما يحبه ميسي وسيقرر الاستمرار معي أيضا إذا نجحت."

وقام خوان لابورتا باشعال الأجواء حين هاجم فريكسا قائلا: "ميسي لم يكن راضيا عن دورك كمدير, كان هناك تسريب لتصريحات مفادها أن ميسي كان مستهلكا."

وقام فريكسا بنفي ذلك التسريب قائلا: "علاقتي مع عائلة ميسي كانت دائما ممتازة."

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 23 ساعة

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ يوم

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة عميد المعهد العالي للموسيقي متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ أقل من ساعتين

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات