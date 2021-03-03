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بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد أرتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس، طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وطقس دافئ علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل علي سواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد أمطار خفيفة الي متوسطة على (مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من (مطروح والإسكندرية ورشيد)،  وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

كما تكون الرياح نشطة علي مناطق من سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من ٣ متر صباحًا الي متر ونصف مساءً والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ٣ متر إلي ٣ متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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