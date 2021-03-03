وكيل صحة الدقهلية يتابع فاعليات اليوم الأخير للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل جولة ميدانية في اويش الحجر وكفر الشنهاب بمركز المنصورة لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال والتأكيد على تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم ل خمس سنوات شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال وعدد من المنازل بالريف والحضر بالإضافة إلى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.



الجدير بالذكر ان هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الاسرة وفرق متحركه من شقة الي شقة باجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.