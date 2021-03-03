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التعليم: إستبعاد واضع الامتحان المجمع للصف الأول الإعدادى بالهرم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن أول قرار رسمي من الوزارة تجاه أزمة الامتحان المجمع لطلاب الصف الاول الاعدادى فى الهرم هو إستبعاد الموجه الاول والذي قام بوضع الامتحان وتضمن الامتحان اسئلة من الفصل الدراسي الثاني، وأشارت المصادر أن مديرية التربية والتعليم بالهرم قد أصدرت قرار رسمي باستبعاده.

وكانت سيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بعدما قامت الإدارة بوضع امتحان المجمع للطلاب من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول، وتم إعادة الامتحان للطلاب أكثر من مرة.

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالهرم، أنه تم رصد شكاوى أولياء الأمور والطلاب بالإضافة إلى اتخاذ قرار عاجل من المديرية بإحالة واضع الامتحانات للتحقيق، وذلك بسبب ما سببه من توتر للطلاب.

وأضافت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنها تلقت شكاوى في غرفة العمليات وتعمل على متابعة الموضوع مع مدير مديرية الهرم التعليمية.

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