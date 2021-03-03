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نادر شوقي يشترط للعودة إلى الجونة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اشترط نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، لتكرار تجربة العمل في نادي الجونة، بعدما ترك إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الساحلي في شهر أكتوبر عام 2020.

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شرطي الوحيد لتكرار تجربة الجونة هو وجود شخصية مثل الراحل خالد بشارة".

وتابع، "العمل كوكيل مسئولية، بمجرد توقيع العقد مع اللاعب، أصبح واحد من أسرتك، يجب الاهتمام بكل ما يتعلق به، لذلك لا أعتقد أنه يمكن اتخاذ هذا الأمر كمجرد جانب من الحياة، لكنه يحتاج لكل التركيز طوال الوقت".

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