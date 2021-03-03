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رئيس "الرقابة الصحية" يوضح إجراءات اعتماد المستشفيات والفرق بين التسجيل والاعتماد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ان هناك مرحلتين يتم بناء عليهم اعتماد المستشفيات حتى يتم اعتماد المستشفيات كالاتي:

اولا: مرحلة التسجيل: حيث تتقدم المنشأة الطبية سواء كانت حكومية او خاصة للتسجيل بالهيئة وذلك من خلال الموقع الاليكتروني الخاص www.gahar.gov.eg وتقوم بعدها إدارة التسجيل والاعتماد بتنسيق زيارة مراجعة ميدانية لقياس مدى التطابق مع متطلبات التسجيل للمنشآت الصحية والتي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بواسطة مجموعة متعددة التخصصات من الخبراء ومقدمي الخدمة الصحية من جهات مختلفة تتمثل في الجامعات المصرية، وزارة الصحة، القطاع الصحي الخاص وبعض المنظمات الدولية وتنقسم متطلبات التسجيل الحالية الى أربعة اقسام هي: (اشتراطات أساسية، متطلبات السلامة الوطنية، متطلبات الجودة الأساسية والدليل التشغيلي للمنشأة)، والمكلف بمتابعة ومراجعة هذه المتطلبات مجموعة من الخبراء داخليا وخارجيا قبل اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة.

وأضاف إسماعيل في تصريح خاص إلى "الفجر" ان المرحلة الثانية: هي مرحلة الاعتماد والذي يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير وبجميع التفاصيل التي تأتي داخل كل معيار.. مؤكدا أنه ليس هناك مستويات في الاعتماد أو الجودة، فالاعتماد اعتماد كامل يختلف باختلاف المنشأة.

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