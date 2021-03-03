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قبل مواجهة الترجي.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراته المنتظرة ضد الترجي التونسي.


ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق الترجي يوم السبت 6 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت.


وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الزمالك قبل المباراة المقبلة:
1- الترجي 4 نقاط
2- مولودية الجزائر نقطتين
3- الزمالك نقطتين
4- تونجيت نقطة وحيده

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