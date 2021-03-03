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"تساقط أمطار خفيفة".. تقلبات جوية في محافظة الإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية منذ صباح اليوم الإربعاء ما بين انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة، وسطوع الشمس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة وطقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. 

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

كما توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( السلوم- مطروح- الاسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- الغربية- المنوفية) على فترات متقطعة ( 60 %تقريبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فحركته مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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