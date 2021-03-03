"أبو الغيط" يوجه التحية للرئيس السيسي: أعاد ترشيحي لمهمة مقدسة

توجه السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتحية والتقدير إلى الملوك والرؤساء بالجامعة العربية لتأييدهم تجديد الثقة في منصبه، قائلا: "أشكرهم أنهم وضعوا ثقتهم في شخصي مرة أخرى".



