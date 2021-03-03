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"أبو الغيط" يوجه التحية للرئيس السيسي: أعاد ترشيحي لمهمة مقدسة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:30 م
هدى عبدالرازق
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توجه السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتحية والتقدير إلى الملوك والرؤساء بالجامعة العربية لتأييدهم تجديد الثقة في منصبه، قائلا: "أشكرهم أنهم وضعوا ثقتهم في شخصي مرة أخرى".
وأعرب "أبو الغيط"، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه أعاد ترشيحه مرة أخرة لهذه المهمة، واصفا إياه بالمهمة المقدسة.
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