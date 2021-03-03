أردوغان يستخدم جماعة الإخوان لاستهداف معارضيه

استخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جماعة الإخوان في مهمة الهجوم على المعارضة، وذلك خوفا منه من زيادة نفوذ المعارضة التركية ببلاده مما يسفر عن رحيله عن الحكم.

وكان الرئيس التركي، يسعى إلى توفير الملاذ الآمن للإخوان في بلاده لمهاجمة المعارضين له مقابل توفير سكن وإقامة لهؤلاء الإخوان داخل أنقرة.

ويسعى أردوغان، لمحاصرة المعارضة بزيادة عدد الناخبين لحزبه العدالة والتنمية، بمنح الإخوان الجنسية التركية لتهديد الغرب والشرق بقطيع من المجرمين.

وكانت المعارضة التركية اعتبرت تصرفات أردوغان وحزبه إهانة للأمة التركية، حتى غدت جنسية بلادهم هي الأرخص على وجه الأرض.