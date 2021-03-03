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تعرف علي الفنانة التي يخفي عنها عائلتها خبر وفاة عزت العلايلي حتي الان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اخفي أفراد عائلة الفنانة عايدة عبد العزيز، في خبر وفاة الفنان عزت العلايلي حتي الآن وذلك إتباعا لأوامر الطبيب المعالج لها الذي أكد على ضرورة عدم إخبارها بأي خبر حزين وأخبار الوفيات التي يشهدها الوسط الفني منعا لتدهور حالتها النفسية .


وقال أحد أفراد العائلة في تصريحات صحفية: "مش بنقولها أي أخبار عن وفيات الفنانين .. ومتعرفش لحد النهاردة إن عزت العلايلي توفى ولو عرفت هتزعل جدا عشان كان بيتواصل معها طول الوقت وبيطمن عليها فاكراه لسه عايش" .

واضاف ان هناك إنقطاع إتصالات الفنانين عنها منذ شهور طويلة وقال أن الفنانة رجاء حسين كانت تتواصل معها منذ فترة ثم انقطعت بشكل نهائي و يتواصل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع نجلها أحمد عبد الحليم من آن لآخر .

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