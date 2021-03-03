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خاص.. حقيقة رحيل عبدالحليم علي عن الزمالك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف مصدر مطلع فى جهاز الكرة بفريق الزمالك، حقيقة الاخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رحيل عبد الحليم على، مدير الكرة، وأشرف قاسم، المشرف على الكرة عقب تقديم استقالتهما قبل سفر للفريق إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.


وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "عبد الحليم علي وأشرف قاسم مستمرين فى مهمتهم مع الفريق، وكل ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم استقالتهم غير صحيح".

وأضاف: "باتشيكو يثق في عبد الحليم علي وأشرف قاسم، بالإضافة أن الثنائي يعملان لمصلحة القلعة البيضاء، وكل تركيزهم حاليا على مواجهة الترجى التونسى، لتعويض التعثر فى أول جولتين ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر وتونجيت السنغالى"

وفي سياق أخر، عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الجماعي ظهر اليوم الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء استعداد لمواجهة الترجي التونسي.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن الفترة المقبلة و أهمية تحقيق الفوز على الترجي التونسي بملعبه يوم السبت القادم، مؤكدا على ثقته في جميع اللاعبين.


كما طالب البرتغالي من لاعبي الفريق بضرورة التركيز وتقديم أفضل ما لديهم خلال الوقت القادم، وغلق صفحة الدوري والتعادل مع وادي دجلة.


في نهاية الجلسة تعاهد جميع لاعبي الزمالك على تقديم الأفضل، وتحقيق نتيجة إيجابية والتركيزس في الفترة المقبلة للعودة إلى طريق الانتصارات.


وقرر مسئولي نادي الزمالك سفر بعثة الزمالك إلى تونس في تمام الساعة السادسة مساءاً استعدادا لمواجهة الترجي في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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عبدالحليم علي دوري أبطال أفريقيا تونجيث السنغالي الزمالك

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