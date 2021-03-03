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طقس غير مستقر يضرب الشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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شهدت محافظة الشرقية حالة من عدم استقرار الطقس وهبوب رياح ترابية شديدة إلى متوسطة بمعظم قرى ومدن المحافظة، تابعتها امطار غزيرة بعدد من المناطق الشمالية للمحافظة.

واعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حالة الاستنفار بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تحسبا لسقوط امطار تعطل الحركة المرورية وخاصة بمدينة الزقازيق، مطالبا سحب مياه الأمطار من الاتفاق الموجودة بالمدينة.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة اعمدة الكهرباء، والاستحابة الفورية لشكاوي المواطنين الخاصة بالأمطار وتعطل الكهرباء وسقوط الأشجار.

كانت هيئة الارصاد الجوية قد حذرت من طقس غير مستقر بمعظم البلاد مع سقوط امطار ورياح شديدة، مع انخفاض في دراجات الحرارة، ليكون طقس اليوم الأربعاء بارد نهارا وشديد البرودة ليلا.

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