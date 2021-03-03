Advertisements

صدمة جديدة لريال مدريد بطلها بيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي سوف يطالب الملكي بكافة البنود المنصوص عليها في عقده.

وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن بيل لن يوافق على تخفيض راتبه في الموسم القادم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سواء خرج معار أو عاد للملكي.

يُذكر أن الريال قد أعار بيل إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد علمًا بأن عقده مع العملاق الإسباني ممتد حتى نهاية صيف عام 2022.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ أقل من ساعتين

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة عميد المعهد العالي للموسيقي متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعتين

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 9 ساعات

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات