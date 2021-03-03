صدمة جديدة لريال مدريد بطلها بيل





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي سوف يطالب الملكي بكافة البنود المنصوص عليها في عقده.





وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن بيل لن يوافق على تخفيض راتبه في الموسم القادم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سواء خرج معار أو عاد للملكي.





يُذكر أن الريال قد أعار بيل إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد علمًا بأن عقده مع العملاق الإسباني ممتد حتى نهاية صيف عام 2022.