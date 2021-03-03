الموت يفجع الناقد طارق الشناوي

توفيت منذ قليل، عائشة مأمون الشناوي، ابنة الشاعر الراحل مأمون الشناوي والتي تعتبر ابنة عم الناقد الشهير طارق الشناوي.





أعلن الناقد الفني والصحفي طارق الشناوي عبر صفحته الشخصية على موقع "فسبوك" قائلا: "انتقلت لرحاب الله تعالى قبل ساعات ابنة عمي السيدة الرائعة عائشة مأمون الشناوي".



مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر ويعتبر من جيل الرواد، وهو من مواليد مدينة المنصورة، وهو أخ المؤلف كامل الشناوي ومن أشهر أغنيات مأمون الشناوي التي غنتها أم كلثوم أغنية "أنساك" و كتب لعزيزة جلال "بتخاصمني حبة وتصالحني حبة".