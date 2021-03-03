واتساب تعمل على إضافة ميزة الصور ذاتية التدمير لنظامي التشغيل iOS و Android





تعمل شركة واتساب - WhatsApp على إضافة ميزة أمان جديدة لمستخدميها، حيث ذكر تقرير حديث من WABetaInfo، إن ميزة الصور ذاتية التدمير قيد الإعداد حاليًا.





الآن وفقًا للتقرير ستعمل الميزة بطريقة مماثلة لرسائل التدمير الذاتي، حيث يتمكن المستخدمون من ضبط مؤقت ، وبعد ذلك ستختفي الصورة المشتركة تلقائيًا من نافذة الدردشة. لا يمكن نسخ صورة التدمير الذاتي أو استيرادها من نافذة الدردشة، ولكن يمكن للمستخدمين التقاط لقطة شاشة للصورة قبل أن تختفي نهائيًا.





إذا قام المستخدم بتمكين ميزة التدمير الذاتي للصور قبل إرسالها إلى جهة اتصال ، فستظهر رسالة - "ستختفي هذه الصورة، بمجرد مغادرة هذه الدردشة." بصرف النظر عن هذا ، ولا توجد حاليًا تفاصيل أخرى حول الفترة الزمنية التي ستختفي بعدها وسائل الإعلام.





الميزة ، وفقًا لـ WABetaInfo ، قيد الاختبار حاليًا. سيصل إلى Android و iOS في الأسابيع المقبلة ، لذا ترقبوا المزيد من المعلومات.