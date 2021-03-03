Advertisements

مصدر أمني عراقي يكشف مصدر الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

قال مصدر أمني عراقي، إن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد، انطلقت من منطقة البيادر على الطريق بين هيت والبغدادي.

 

أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

 

وذكرت المصادر العراقية، أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصدر امنى قاعدة عين الأسد سقوط صواريخ العراق

أخبار تهمك

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة عميد المعهد العالي للموسيقي متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

صدمة لمحمود علاء.. باتشيكو يحدد قائمة مسددي ركلات الجزاء

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 23 ساعة

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ يوم

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

العراق: سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية

مصادر أمنية عراقية تنفي استهداف مجمع القصور الرئاسية بالموصل

وزير الخارجية البريطاني يدين الهجمات الإيرانية على القاعدة العسكرية في العراق

الدنمارك تعلن سحب القوات من قاعدة عين الأسد بالعراق إلى الكويت

سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية بالعراق

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة كايوان بمحافظة كركوك العراقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

07:46 ص

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

06:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات