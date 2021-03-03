مصدر أمني عراقي يكشف مصدر الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد

قال مصدر أمني عراقي، إن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد، انطلقت من منطقة البيادر على الطريق بين هيت والبغدادي.

أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وذكرت المصادر العراقية، أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي.