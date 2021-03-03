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يُخطط لتنفيذه على 4 سنوات.. معلومات عن مشروع مترو الهرم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء الخطة المحكمة التي تقودها وزارة النقل، للتيسير على المواطنين أثناء التنقل، تخطط الهيئة القومية للأنفاق، لإنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم خلال 4 سنوات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم.
 
١. يمتد مشروع المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو بطول 19 كيلو مترا وعدد 17 محطة.

٢. وتم الاستقرار على تقسيمها إلى قطاعين أحدهما من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة والآخر من الجيزة إلى الفسطاط.

٣. ينقل هذا الخط بعد تنفيذه 850 ألف راكب يوميًا.

٤. وتبدأ المرحلة الأولى من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط.

٥. وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط، حيث الربط مع الخط الأول.

٦. تخطط الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ المرحلة الأولى خلال 4 سنوات من برنامج زمنى مضغوط، حيث تقوم بتنفيذها الشركات المصرية واليابانية.

٧. وبدأت الهيئة القومية للأنفاق في خطة إغلاق شارع الهرم استعدادًا لبدء تنفيذ وحفر الجزء الغربي من المرحلة الأولى.

٨. قامت الهيئة بالتعاقد مع 4 شركات مقاولات مصرية لتنفيذ الأعمال المدنية والحفر لهذا القطاع من المشروع، حيث مخطط تنطلق الأعمال من حدائق أكتوبر في اتجاه الجيزة.

٩. استبعاد العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.

١٠. تشمل المرحلة الأولى 17 محطة، وتنفذ بتكلفة 70 مليار جنيه.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، تخطط لإنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم خلال 4 سنوات من برنامج زمنى مضغوط، حيث تقوم بتنفيذها الشركات المصرية واليابانية.

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نقل الركاب مترو الهرم مترو الانفاق تنفيذ 4 سنوات اخر الاخبار

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