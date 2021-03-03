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تفاصيل إضافة مهنة العمالة الغير المنتظمة إلى بطاقة الرقم القومي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وافق مجلس الوزراء على إضافة مهنة العمالة غير المنتظمة، إلى بطاقة الرقم القومي لتسهيل توفير الدعم اللازم لهم.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه تم تكليف مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بإضافة مهنة العمالة غير المنتظمة إلى بطاقة الرقم القومي للعمالة المسجلة بكشوفاتها.

وأكد "المصدر" أنه تم تسجيل 10 ألاف عامل من العمالة غير المتنظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تسجيل 23 ألف عامل بمدينة العلمين الجديدة.

وكشف بأنه سيتم إضافة عمالة غير منتظمة بجانب الحرف المتخصص فيها سواء نجار مسلح أو مبيض محارة أو عامل بناء أو سباك، وذلك تسهيلًا له لإيجاد فرص عمل.

وأضاف "المصدر" بأن العامل سيخضع لقياس مستوى مهارة وإستخراج تصريح مزاولة مهنة، مؤكدًا بأن إضافة المهنة إلى بطاقة الرقم القومي ستتم بالمجان لجميع العاملين.

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