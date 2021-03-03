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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قام الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، بتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة، على هامش زيارته لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور عبد الحميد شرشر، الأستاذ بقسم الإرشاد الزراعي بجامعة الأزهر.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة تعد كلية فريدة في نوعها في الجامعات المصرية، والشرق الأوسط.

كما تفقد اليوم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين، يرافقه الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، رئيس الكنترول المركزي بالجامعة، لجان امتحانات الدراسات العليا بمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات الطبية.
 
وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مطالبا بضرورة العمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال تفقد اللجان أشاد عميد الكلية بالجهود المبذولة والمتمثلة في: رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الجميع.

بجانب ذلك تأكد عميد الكلية من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان وارتداء الجميع للكمامات.

وفي نهاية الجولة، وجه أبو الغيط الشكر للقائمين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا.

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