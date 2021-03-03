محافظ الدقهلية يجتمع بممثلي جمعيات ونقابة الصيادين بالدقهلية بحضور نواب البرلمان

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا لمناقشة الموضوعات التى تتعلق باحوال الصيادين بمحافظة الدقهلية والعمل على وضع الحلول لها لتوفير حياة كريمة لهم، وفى بداية الاجتماع اكد محافظ الدقهلية، على ضرورة التوعية الشاملة للصيادين بالمنزلة والمطرية والجمالية للالتزام بالصيد داخل المياة الاقليمية المصرية لعدم تعريض حياتهم للخطر.





حضر الاجتماع نواب البرلمان فى كل من المطرية والجمالية والمنزلة، النائب محمد خالدنور الدين، النائب خالد الحداد، والنائب احمد الحديدى، وذلك مع ممثلى جمعيات ونقابة الصيادين بمراكز شمال الدقهلية، وبحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، والسيدة منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، اللواء سمير صدقى رئيس مركز ومدينة المنزلة، هشام ابو المكارم رئيس مركز ومدينة الجمالية، نادر محى الدين مدير عام التنمية الاقتصادية بالمحافظة..



كما اكد على اهمية تضافر جهود جميع الاجهزة التنفيذية ونقابة وجمعيات الصيادين مع شرطة المسطحات المائية لمواجهة اعمال الصيد الجائر بالبحيرة لاتاحة فرصة الصيد لصغار الصيادين، والتصدى لكافة اشكال الصيد التى تضر بمصالح هؤلاء الصيادين كالصيد بالكهرباء وصيد الذريعة.



وقد قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة مشتركة لوضع المقترحات والافكار التى من شأنها الارتقاء بحياة الصيادين بالمنطقة ودراستها جيدا ووضع الآليات اللازمة لتطبيقها لضمان حياة كريمة لصيادى الدقهلية وذلك لحين الانتهاء من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير البحيرة والذى يجرى العمل به حاليا فى اطار المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية.



وفى ذات السياق تقرر اتخاذ اجراءات التنسيق مع المحافظات بورسعيد كفر الشيخ دمياط السويس والمطلة على بحيرة المنزلة لتضافر جهودها جميعا من اجل اتاحة فرص الرزق والصيد للجميع دون معوقات.



هذا وقد اكد محافظ الدقهلية ان هناك اهتمام بالغ للقيادة السياسية والحكومة المصرية وذلك للعمل على الاسراع فى التنفيذ للانتهاء من مشروع التطوير المتكامل لبحيرة المنزلة لإنهاء كافة المشكلات التى تعانى منها البحيرة وكذا كافة المشكلات المتعلقة بالصيادين من خلال مشروعات تنموية تفتح افاق جديدة للعمل لجميع ابناء مراكز شمال الدقهلية.



جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالمواطن المصرى وتحقيق مطالبه واحتياجاته وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وبالمتابعة المستمرة للسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

