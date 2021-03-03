Advertisements

باكستان تسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في باكستان، 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألف و13 حالة اليوم الأربعاء.

 

وبحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تم تسجيل 1388 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 583 ألفا و916 حالة.

 

وأفادت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية، بأنه مازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

 

وقالت السلطات الصحية الباكستانية، إنه أجرت حتى الآن 9 ملايين و55 ألفا و69 اختباراً للكشف عن الفيروس، من بينهم 32 ألفا و945 في الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت السلطات الصحية الباكستانية، تعافي 554 ألفا و 225 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1561 مريضاً في حالة حرجة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا باكستان إصابات كورونا

أخبار تهمك

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة جديدة لريال مدريد بطلها بيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

إنذار أخير من الزمالك لـ"الغندور" قبل رحيله

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم موقف مشاركة "معلول" أمام فيتا كلوب

منذ 37 دقيقة

خطأ الأهلي في أزمة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بوكيتينو يتحدث عن مواجهة برشلونة في الإياب

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 996 إصابة و19 وفاة بكورونا في تركيا

باكستان تعلن ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لـ 285191 حالة

باكستان تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا

أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا

باكستان تسجل 1927 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:43 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

04:26 م

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

01:57 م

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

03:52 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات