باكستان تسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألف و13 حالة اليوم الأربعاء.

وبحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تم تسجيل 1388 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 583 ألفا و916 حالة.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية، بأنه مازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وقالت السلطات الصحية الباكستانية، إنه أجرت حتى الآن 9 ملايين و55 ألفا و69 اختباراً للكشف عن الفيروس، من بينهم 32 ألفا و945 في الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت السلطات الصحية الباكستانية، تعافي 554 ألفا و 225 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1561 مريضاً في حالة حرجة.