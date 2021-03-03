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ربة منزل تتهم ستورجي بإغتصاب شقيقتها المعاقة ذهنيا في الدقهلية
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:00 م
محمد كشك
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إتهمت ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها استورجي في محضرا بالتعدى على شقيقتها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الازواج فى قرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا فى محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من "سالي.ن.ن.إ" ٣٠ سنة ربة منزل، من " نوسا البحر" دائرة المركز وبرفقتها شقيقتها نورا ۲۷ ربة منزل معاقة ذهنيا ومقيمة بذات القرية، واتهمت "سعيد.إ.ع.س" ٣٠سنة إستورجي، ومقيم بذات القرية باستدراج شقيقتها لمنزله والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بتاريخ 29 سبتمبر 2019.
وتمكنت القوات الامنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلا حالتها الصحية والعقلية.
وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من "سالي.ن.ن.إ" ٣٠ سنة ربة منزل، من " نوسا البحر" دائرة المركز وبرفقتها شقيقتها نورا ۲۷ ربة منزل معاقة ذهنيا ومقيمة بذات القرية، واتهمت "سعيد.إ.ع.س" ٣٠سنة إستورجي، ومقيم بذات القرية باستدراج شقيقتها لمنزله والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بتاريخ 29 سبتمبر 2019.
وتمكنت القوات الامنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلا حالتها الصحية والعقلية.
وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
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