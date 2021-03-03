اداما تراوري يتفوق على ليونيل ميسي برقم جديد





نجح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في تسجيل رقم جديد في الليجا خلال الموسم الجاري ليكون اللاعب الأول الذي يصل إلى 100 مراوغة صحيحة في الليجا خلال الموسم الجاري.





وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات أنه لا يوجد أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يتفوق على ميسي سوى الاسباني أداما تراوري نجم وولفرهامبتون والذي وصل إلى 105 مراوغة.





ويأتي في المركز الثالث خافي جالان لاعب نادي هويسكا الاسباني والذي قام بـ82 مراوغة ناجحة ورودريجو دي بول نجم أودينيزي رابعًا بـ79 مراوغة.