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بقيمة 3 مليون جنيه.. حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته تذاكر هيروين بكرداسة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، بحبس زعيم أحد العناصر الإجرامية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الهيروين، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة تصل لمبلغ ٣ مليون و١٤٠ ألف جنية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الجيزة قيام عدد من العناصر الإجرامية خطرة بالإتجار في المواد المخدرة، وإدارة مبيع لمسحوق الهيروين المخدر مُتخذين من الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم، يتزعمهم أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه في قضية مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه في 3 جنايات مخدرات، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة وإختباءه بإحدى المزارع بمنطقة النوبارية بالبحيرة قام بشرائها بمبلغ 6 مليون جنيه لتقنين ثرائه غير المشروع (غسل أموال).

وبمواجهته إعترف بإدارة مبيع لتجارة مسحوق الهيروين المخدر بالمناطق الزراعية بدائرة مركز كرداسة وإستخدام الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطه الآثم.

كما أرشد عن مكان إخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث عثر على (9 إسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 3 كيلو جرام – 6بنادق آلية و66 خزينة - فرد محلى - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية بلغت أكثر من 3 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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