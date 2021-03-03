بوكيتينو يتحدث عن مواجهة برشلونة في الإياب

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن مباراة فريقه ضد برشلونة في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان سان جيرمان تفوق على برشلونة بنتيجة 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مما يجعل مهمة الفريق الكتالوني صعبة للغاية في مباراة الإياب.





وقال: "برشلونة قد ينجح في العودة بمباراة الإياب وتعويض هزيمته، كل شئ ممكن في كرة القدم، وأي شيئ قد لا تتوقع حدوثه يمكن أن يحدث سواء إيجابي أو سلبي".





وبسؤاله عن لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي قال: "أنه لاعب مميز للغاية وقد يصبح أفضل لاعب في العالم، ولديه الامكانيات لخلافة ميسي ورونالدو لا ينقصه فقط سوى الوقت".





وأتم تصريحاته: "لا يمكننا تسريع العملية. أعتقد أنه بالفعل من بين الأفضل في العالم، لكن سيستغرق الأمر وقتًا حتى يبرز شخصيته بشكل أكبر، للحصول على التقدير الذي يستحقه وسيحصل عليه".



