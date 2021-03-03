الأهلي يحسم موقف مشاركة "معلول" أمام فيتا كلوب

قرر الجهاز الطبي في النادي الأهلي، عدم المجازفة بالدفع بالتونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، في مباراة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل.





ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب على ملعب القاهرة الدولي، في التاسعة مساء السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





ويأتي قرار الطاقم الطبى بالأهلى بإستبعاد علي معلول، عن مواجهة فيتا كلوب، في ظل عدم قدرة اللاعب على إنهاء برنامجه العلاجى.





يذكر ان معلول أصيب فى العضلة الخلفية، خلال مواجهة بايرن ميونخ الألمانى فى كأس العالم للأندية مطلع شهر فبراير الماضي، ليغيب عن المشاركة في المباريات الماضية.



