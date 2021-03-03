أبرزها زيادة المعاش الاستثنائي.. تعرف على قرارات فرعية شمال القاهرة للمحامين

أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة النقيب الفرعي عمرو محي الدين، عن قرارات مهمة متعلقة بالزيادات التي أقرها المجلس؛ والمتعلقة بمنح الوفاة، والمعاش، والعلاج.



وأكد الأستاذ عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، علي أنه تمت الموافقة على زيادة منحة الوفاة لأسرة المحامي من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاش الاستثنائي من 150 جنيه إلى 200 جنيه كحد أدنى، و350 كحد أقصى، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى حسب تعداد أسرة المحامي.



وأشار النقيب الفرعي، إلي أنه تقرر أيضًا زيادة المنح العلاجية لمرضى السادة المحامين بنسبة لا تقل عن 50%، منوهًا إلى أن المجلس بأكمله يعمل في سبيل التيسير على أعضاء الجمعية العمومية.