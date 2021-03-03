إيلون ماسك يهاجم العملات المشفرة بعد خسائر فادحة

يبدو أن إيلون ماسك بات لا يملك سوى البكاء والنحيب على ملياراته التي باتت تتأرجح صعودا وهبوطا.





أول أمس ربح إيلون ماسك ما يقرب من 9 مليارات دولار خلال ساعات وأمس الثلاثاء خسر الرجل أكثر من 7 مليارات دولار أيضا.





عاجل: ضحايا التغريدات، بتكوين تتعثر عند الـ50 ألف،ودراما دوجكوين وإثيريوم





ويبدو أن ماسك بات لا يجد متنفسا لتأرجح ثروته سوى الهجوم على العملات المشفرة عبر منصته المفضلة تويتر.





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حيث غرد ماسك عبر موقع التواصل تويتر، قائلا:” يجب أن يحصل المحتالون والعملات المشفرة على غرفة للتواصل”.





إلا أن رد العملات المشفرة جاء سريعا على تغريدة إيلون ماسك، حيث دخلت العملات الكبرى من حيث القيمة السوقية في موجة من الارتفاعات الجماعية.





وقفزت عملة بيتكوين أكبر العملات من حيث القيمة السوقية إلى أعلى مستويات 51 ألف دولار، بمكاسب تخطت 56 مليار دولار.





ونزلت بيتكوين أمس قرب مستويات الـ48 ألف دولار وسط موجة من التراجعات الجماعية التي سيطرت على سوق العملات بالتعاملات الليلية لجلسة الثلاثاء,





وقفزت بيتكوين خلال تلك اللحظات بأكثر من 6% إلى مستويات 51.3 ألف دولار ، لترتفع قيمتها السوقية من 901 مليار دولار أمس الأربعاء إلى 957 مليار دولار.





بينما هبطت أسهم تسلا أمس الثلاثاء 4.5% إلى مستويات 686.44 دولار بخسائر 32 دولار.





وهوت ثروة إيلون ماسك بحوالي 7 مليارات دولار نزولا إلى 163 مليار دولار وفقا لتصنيف فوربس العالمية لأغني 400 شخص في العالم.