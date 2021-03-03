بسبب 600 جنيه.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في نشوب مشاجرة بين أقارب بالوراق

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مشاجرة بين شخصين يدعا "ا.ع" و"م.م" بالوراق، أن نشبت مشادة كلامية أثناء استقلالهم التوك توك، بسبب مبلغ مالي اقترضته زوجة أحدهما من الطرف الآخر.



واوضحت التحقيقات، أن أحدهما طالب الآخر بمبلغ مالي يصل إلى "٦٠٠ جنيهًا"، كانت زوجته اقترضته منه في فترة سابقة، فاشتد الخلاف بينهما، مما أصاب أحدهما الآخر بوجهه، فالحق به لضربه، ولكن كان ألقى بنفسه أعلى كوبري أحمد عرابي.



وباشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، في مشاجرة بين شخصين أعلى الطريق الدائري بالوراق، مما أسفر عن إصابة أحدهما وإلقاء الشخص الآخر بنفسه من أعلى كوبري أحمد عرابي، لعدم إلحاق الآخر به، وانتقل طرفي المشاجرة للمستشفى لتلقي العلاج.



وأفادت التحقيقات، أن الشخصين كانا يستقلان التوك توك، وأثناء الطريق نشبت مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات مالية بينهما.



كان تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين أعلى الطريق الدائري بالوراق، مما أسفر عن إصابتهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وأفادت التحريات أن الشخصين بينهما صلة قرابة، وخلافات مالية أدت إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

