وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركة بترول خليج السويس

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس " جابكو " لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022 .





واكد الملا خلال الجمعية ان الاستمرار في تكثيف اعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار محاور هامة لزيادة انتاج حقول بترول خليج السويس ، مشيرا الى ان هناك تعاون كبير مع شركة دراجون اويل الإماراتية الشريك فى شركة جابكو لدعم وزيادة انتاج الشركة وتبنى تنفيذ خطط طموح لرفع المعدلات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة لتعويض التناقص الطبيعى ، ووجه بأهمية استثمار مشروعات المسح السيزمى المنفذة بخليج السويس لتقييم الفرص الاستكشافية الواعدة بالمنطقة .





كما أشاد الملا خلال الجمعية بما تم تحقيقه في اطار المجهودات الخاصة بتحديث أنظمة السلامة وتنفيذ خطة الإصلاح البيئي بتسهيلات جابكو في اطار خطة الإصلاح البيئي بخليج السويس بالتعاون مع وزارة البيئة .

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم التي تعد أولوية قصوى .

واستعرض المهندس محمد المليجى رئيس شركة جابكو اهم ملامح الموازنة التخطيطية فى العام المالى المقبل والتي رصدت اجمالى استثمارات قيمتها 562 مليون دولار لتنفيذ المشروعات الخاصة بحقول الشركة ، مشيرا الى انها تستهدف معدلات انتاج تصل الى 70 الف برميل يوميا ً ، كما سيتم تقييم الفرص الاستكشافية الجديدة والواعدة بالمنطقة في ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى بالتعاون مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير العالمية .

كما استعرض مشروعات الإصلاح البيئي حيث يجرى تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى برأس شقير الذى يعد أحد اهم المشروعات الحالية في اطار خطة الإصلاح البيئي والتوافق مع محددات جهاز شئون البيئة .





حضر اعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والسلامة و البيئة و المهندس على بن راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الإماراتية .