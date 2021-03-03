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تعيين أحد نزلاء دار الرعاية بالمدينة المنورة بالعاشر معيدًا بكلية التربية الرياضية بالشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية برئاسة محمد كمال الدين الحجاجى وكيل الوزارة تعيين عبدالله شكرى موسى أحد نزلاء دار الرعاية بالمدينة المنورة بالعاشر من رمضان تعيين معيد بكلية التربية الرياضية.

وقال وكيل الوزارة أن البيئة المحيطة والمناسبة للطالب ساعدته على التفوق العلمى والرياضى وأيضا تميزه الأخلاقى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمجلس إدارة المدينة المنورة بالعاشر من رمضان والعاملين بالدار على اهتمامهم بالأبناء والجهد المبذول لتقديم كافة اوجه الرعاية الاجتماعية للوصول بهم إلى التنشئة الصالحة التى تهيؤهم للدمج بالمجتمع.

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