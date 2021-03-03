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وكيل صحة الشرقية يتفقد مكتب صحة ثان الزقازيق إستعدادا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي مكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، والإستعدادات النهائية لإستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، للتطعيم بلقاح كورونا كوفيد١٩ بالمكتب.

تفقد وكيل الوزارة الأماكن المختلفة بالمكتب، والتجهيزات واللازمة، إستعدادا للبدء في تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، كما قام بمتابعة خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

يذكر أن الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ خلال أيام، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.

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