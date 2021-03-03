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الإداري: انتخابات الصحفيين في موعدها ونرفض دعوى التأجيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:22 م
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من أحمد فايز، والتى يطالب فيها بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، وكذلك الدعوى المقامة من أحمد راغب المحامى وكيلٱ عن عن المرشح على منصب نقيب الصحفيين كارم يحيى، والتى طالب فيها ببطلان قبول ترشح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية على منصب النقيب، وإلزامه بتقديم استقالته من المنصب لاستمرار ترشحه، وذلك لسابقة الفصل في دعاوى مثلها.

حملت الدعوى رقم 34584 لسنة 75 قضائية، وأختصمت كل من اللجنة المشرفه على أنتخابات النقابة، ونقيب الصحفيين بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الأحد الماضى، برفض الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب كورونا.

وكذلك رفضت الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.

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