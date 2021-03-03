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ماذا يفعل طلاب أولى وثانية ثانوي حال كسر التابلت؟.. التعليم تجيب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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جاوب محسن صديق رئيس الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، على سؤال أولياء الأمور حال كسر التابلت أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ورد محسن صديق كالتالي: «طالما الطالب مستمر في سداد قسط التأمين علي التابلت يتم سداد النسبة الأكبر من قيمة الإصلاح عن طريق التأمين».

وكانت سألت إحدى أولياء الأمور عبر جروب «أدعم طارق شوقي» قائلة :«إيه الحل في طالبة التابلت وقع منها بعد الامتحان واتكسرت الشاشة راحت للتوكيل طلب منها سداد ١٨٠٠ جنيه ثمن إصلاح الشاشة ورفض التوكيل عمل تقرير بحالة الجهاز إلا بعد سداد المبلغ».

جدير بالذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد بدأت في 27 فبراير الماضي وتستمر حتى 8 مارس الجاري، ويتم عقد الامتحانات على التابلت داخل المدرسة.

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