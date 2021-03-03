ضبط مركز غير معتمد يكشف على المرضى ويبيع خلطات أعشاب بالإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية والإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بمديرية الصحة فى مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل بدون تراخيص من الجهات المختصة.



وقالت مديرية التموين في بيان لها اليوم الإربعاء إنه وردت معلومات عن وجود هذا المركز بمنطقة المنشية وتمت التحريات اللازمة، وتم تحرك الأجهزة الرقابية المعنية لضبط هذا المركز الشهير الذى يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى وبأسعار باهظة.



كما تبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز وتواجد طبيبة أطفال تقوم بالكشف على جميع المرضى وكتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع لهذا المركز والذى تم ضبطه أيضا وبه كميات كبيرة من عبوات الوصفات دوائية غير معتمدة ومواد غذائية وتم تحريز الكميات الأتية:



عدد ١٩٥ألف و66 عبوة مختلفة من أنواع مختلفه من الأعشاب وصفات دوائية غير معتمدة، 2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر والرجيم، وقد تم غلق المركز والمحل، وتم التشميع وجمع عليه بالشمع الأحمر.



وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

