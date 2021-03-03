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شاهد.. "العسومي" يُهنئ أبو الغيط للتجديد له كأمين عام لجامعة الدول العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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هنّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أحمد أبو الغيط بمناسبة التجديد له لفترة جديدة كأمين عام لجامعة الدول العربية.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن تأييد وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد لصاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط، إنما يعكس الثقة العربية الكبيرة في قدرته على تفعيل وتطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر به الأمة العربية وتتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

 

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المُخلِصة والمُقدرة التي بذلها معالي السيد أحمد أبو الغيط خلال فترة ولايته الأولى،  من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته القلبية لمعالي السيد أحمد أبو الغيط  بالتوفيق والسداد والنجاح في فترة ولايته الجديدة وأداء رسالته ومهامه نحو قيادة جامعة الدول العربية لمرحلة جديدة أكثر تقدماً وتطوراً، تشهد مزيداً من تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الدول العربية.

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العسومى الجامعة العربية احمد ابو الغيط

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