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تحديد موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:30 م
وكالات
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بأن المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب جائحة كوفيد-19 وإصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، ستقام في 17 مارس (آذار) الحالي.
واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالإعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 21:45 بتوقيت أبوظبي.
ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ "السيدة العجوز" بسبب وجود حالات إيجابية عدة في صفوفه، فاعتُبر الأول منسحباً من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة 0-3.
بيد أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير (كانون الثاني) الماضي وأمرت بإعادة المباراة.
واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالإعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 21:45 بتوقيت أبوظبي.
ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ "السيدة العجوز" بسبب وجود حالات إيجابية عدة في صفوفه، فاعتُبر الأول منسحباً من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة 0-3.
بيد أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير (كانون الثاني) الماضي وأمرت بإعادة المباراة.
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