تحديد موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بأن المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب جائحة كوفيد-19 وإصابة لاعبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي، ستقام في 17 مارس (آذار) الحالي.





واكتفى بيان صادر عن الرابطة بالإعلان عن تاريخ المباراة وموعد انطلاقها في تمام الساعة 21:45 بتوقيت أبوظبي.

ولم يتوجه نابولي في حينها إلى تورينو لخوض المباراة ضدّ "السيدة العجوز" بسبب وجود حالات إيجابية عدة في صفوفه، فاعتُبر الأول منسحباً من المواجهة وتم تخسيره بنتيجة 0-3.

بيد أن لجنة ضمن اللجنة الأولمبية الإيطالية قررت رفع العقوبة عن نابولي في يناير (كانون الثاني) الماضي وأمرت بإعادة المباراة.