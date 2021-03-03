أغنية فضل شاكر الجديدة تقترب من 2 مليون عبر "يوتيوب"

تقترب أغنية المطرب فضل شاكر، "لسه الحالة متسرش" من المليون الثاني عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير " يويتوب"، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.





أغنية "لسه الحالة ماتسرش" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى.



وتقول كلمات الأغنية

"ولسه الحالة ماتسُرش.. ولسه الروح بتستناك

مافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاك

نسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيك

حياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف ايديك

ماتقتلنيش وعيّشني.. مافيش غيرك بيوحشني

حرام قلبك يهَمشني.. يهمل حالي مهما يبان

بجد هموت وترجعلي.. عليا أنا جِنّ وإسمعلي

وبص لحاجة تشفعلي.. حاول تدي فرصة كمان

هعيش العمر بستنی.. ومهما هیجری مش هنساك

مافيش غيرك خطف قلبي.. ماطمنتش إلا معاك

عيون الناس بقت واحده.. وماتشدتش غير لعينيك

عملت لقلبي ۱۰۰ عُقدة.. كل حياتي واقفة عليك

