خبر سار للأهلي بشأن وليد سليمان

واصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض اللاعب تدريباته في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي اليوم في الملعب.

وقطع وليد سليمان لاعب الفريق شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.