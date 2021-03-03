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تفاصيل جلسة موسيماني مع أفشة في مران الأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد جلسة خاصة  مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.


وجاءت الجلسة في حضور كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني، وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وقام المدير الفني بتحفيز اللاعب ومنحه بعض التعليمات الفنية استعدادا للتحضير المرحلة المقبلة.

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