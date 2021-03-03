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تفاصيل جلسة موسيماني مع أفشة في مران الأهلي
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:38 م
علي نبوي
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قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد جلسة خاصة مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.
وجاءت الجلسة في حضور كيفين جونسون المدرب العام بالجهاز الفني،
وذلك في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة
الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقام المدير الفني بتحفيز اللاعب ومنحه بعض التعليمات الفنية
استعدادا للتحضير المرحلة المقبلة.
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